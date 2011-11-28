Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SL_ATR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3299
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Vladimir Hlystov
Индикатор строит зоны предпочтительного расположения стоплоссов для лонгов и шортов на любой момент времени, можно использовать для работы трейлинг-стопа.
Границы облаков представляют собой минимальное и максимальное значение стоплосса для позиций Buy и Sell.
SVS_Trend
Индикатор тренда.Polarized Fractal Efficiency
Polarized Fractal Efficiency - технический индикатор, который показывает эффективность рыночных цен в текущий момент.
IncDeMarkerOnArray
Класс CDeMarkerOnArray предназначен для расчета значений индикатора DeMarker по индикаторным буферам.DinapoliTargets_MTF
Сетка из уровней DiNapoli, построенная по графику более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора DiNapoliTargets.