SL_ATR - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Vladimir Hlystov

Индикатор строит зоны предпочтительного расположения стоплоссов для лонгов и шортов на любой момент времени, можно использовать для работы трейлинг-стопа.

Границы облаков представляют собой минимальное и максимальное значение стоплосса для позиций Buy и Sell.

Индикатор SL_ATR

