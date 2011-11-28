Реальный автор:

Vladimir Hlystov

Индикатор строит зоны предпочтительного расположения стоплоссов для лонгов и шортов на любой момент времени, можно использовать для работы трейлинг-стопа.

Границы облаков представляют собой минимальное и максимальное значение стоплосса для позиций Buy и Sell.



