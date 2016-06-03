ベニーニフラクタルトレンド指標データを考慮た、より大きな時間枠でのフラクタルに基づいたジグザグ。この指標はには時間枠以外の入力パラメータがありません。

VininI_FractalsTrend指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。