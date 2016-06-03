コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

大き目の時間枠でフラクタルに基づいたジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
979
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ベニーニフラクタルトレンド指標データを考慮た、より大きな時間枠でのフラクタルに基づいたジグザグ。この指標はには時間枠以外の入力パラメータがありません。

VininI_FractalsTrend指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

VininI_FractalsTrend_MTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/705

