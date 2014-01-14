CodeBaseSecciones
ZigZag basado en fractales de un periodo mayor - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ZigZag basado en fractales de un periodo mayor, teniendo en cuenta los datos del indicador VininI_FractalsTrend. Este indicador no tiene parámetros de entrada, excepto la posibilidad de seleccionar un periodo.

Coloque el archivo compilado del indicador VininI_FractalsTrend en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

VininI_FractalsTrend_MTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/705

IncVHFOnArray IncVHFOnArray

La clase CVHFOnArray está diseñada para calcular los valores de Vertical Horizontal Filter (VHF) - Filtro Vertical Horizontal en búferes de indicador.

IncEnvelopesOnArray IncEnvelopesOnArray

La clase CEnvelopesOnArray está pensada para el cálculo de valores envolventes en un buffer de indicador.

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

3D_Oscillator_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por 3D_Oscillator para llevar a cabo una transacción, mediante un mensaje de texto coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción y muestra una alerta o señal sonora.

IncVidyaOnArray IncVidyaOnArray

La clase CVidyaOnArray está diseñada para calcular los valores de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) en un búfer de indicador.