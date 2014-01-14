Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag basado en fractales de un periodo mayor - indicador para MetaTrader 5
ZigZag basado en fractales de un periodo mayor, teniendo en cuenta los datos del indicador VininI_FractalsTrend. Este indicador no tiene parámetros de entrada, excepto la posibilidad de seleccionar un periodo.
Coloque el archivo compilado del indicador VininI_FractalsTrend en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
