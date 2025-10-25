3D_Oscillator_Signal göstergesi, 3D_Oscillator göstergesinden trend yönünü veya bir işlem için sinyali, trend veya işlem yönünün renkli göstergesiyle metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.



İstenirse, metin mesajlarının içeriği, gösterge kodundaki ilgili sabitlerin içeriği yeniden yazılarak değiştirilebilir:



#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü işlemin yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

3D_Oscillator göstergesinin giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; 3D_Osilatör_HTF_Sinyal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan 3D_Oscillator_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Bir grafikte birkaç 3D_Oscillator_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş 3D_Oscillator.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.