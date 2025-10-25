Fan sayfamıza katılın
3D_Osilatör_HTF_Sinyali - MetaTrader 5 için gösterge
3D_Oscillator_Signal göstergesi, 3D_Oscillator göstergesinden trend yönünü veya bir işlem için sinyali, trend veya işlem yönünün renkli göstergesiyle metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.
İstenirse, metin mesajlarının içeriği, gösterge kodundaki ilgili sabitlerin içeriği yeniden yazılarak değiştirilebilir:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Pozisyon giriş sembolü için yazı tipi #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Trend sembolü için yazı tipi #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Uzun pozisyon açmak için sembol #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Kısa pozisyon açmak için sembol #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Yükselen bir trendin sembolü #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Düşen bir trendin sembolü
Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü işlemin yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.
Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:
- 3D_Oscillator göstergesinin giriş parametreleri:
//+------------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- 3D_Osilatör_HTF_Sinyal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input uint SignalBar=0; // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge işareti adları input color BuySymbol_Color=Lime; // Büyüme sembolünün rengi input color UpSymbol_Color=Green; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymbol_Color=Red; // Düşüş sembolünün rengi input color SellSymbol_Color=Magenta; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=40; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=10; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int X_1=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Y_1=-15; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=20; // Dikey ofset
- Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan 3D_Oscillator_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
//---- uyarı ayarları input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı input uint AlertCount=0; // Gönderilecek uyarı sayısı
Bir grafikte birkaç 3D_Oscillator_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş 3D_Oscillator.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/702
