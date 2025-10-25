Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

3D_Osilatör_HTF_Sinyali - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
37
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

3D_Oscillator_Signal göstergesi, 3D_Oscillator göstergesinden trend yönünü veya bir işlem için sinyali, trend veya işlem yönünün renkli göstergesiyle metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

İstenirse, metin mesajlarının içeriği, gösterge kodundaki ilgili sabitlerin içeriği yeniden yazılarak değiştirilebilir:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"  // Pozisyon giriş sembolü için yazı tipi
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"  // Trend sembolü için yazı tipi
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"   // Uzun pozisyon açmak için sembol
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"  // Kısa pozisyon açmak için sembol
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"       // Yükselen bir trendin sembolü
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"       // Düşen bir trendin sembolü

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü işlemin yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

  1. 3D_Oscillator göstergesinin giriş parametreleri:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                 // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. 3D_Osilatör_HTF_Sinyal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input uint SignalBar=0;                               // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge işareti adları
input color BuySymbol_Color=Lime;                     // Büyüme sembolünün rengi
input color UpSymbol_Color=Green;                     // Büyüme sembolünün rengi
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Düşüş sembolünün rengi
input color SellSymbol_Color=Magenta;                 // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=40;                           // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=10;                              // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int X_1=5;                                      // Adı yatay olarak kaydırın
input int Y_1=-15;                                    // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                          // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı
input uint X_=0;                                      // Yatay ofset
input uint Y_=20;                                     // Dikey ofset
  3. Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan 3D_Oscillator_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
    //---- uyarı ayarları
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı
input uint AlertCount=0;                    // Gönderilecek uyarı sayısı

Bir grafikte birkaç 3D_Oscillator_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş 3D_Oscillator.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

Şekil 1 3D_Osilatör Göstergesi Büyüme eğiliminin devamı

Şekil 2 Gösterge 3D_Osilatör Satın alma sinyali


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/702

Linear Regression Line Linear Regression Line

Doğrusal Regresyon Hattı

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Başka bir göstergeye uygulanma seçeneği ile doğrusal regresyon çizgisi

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

CFractalsOnArray sınıfı, Fraktal göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

CCHOOnArray sınıfı, Chaikin Volatilite (CHV) göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.