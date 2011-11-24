CodeBaseРазделы
Индикаторы

ЗигЗаг по фракталам с другого, более крупного таймфрейма - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3332
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend. По вполне понятным причинам этот индикатор входных параметров, кроме возможности выбора таймфрейма, не имеет.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VininI_FractalsTrend.

Индикатор VininI_FractalsTrend_MTF

