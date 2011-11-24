Ставь лайки и следи за новостями
ЗигЗаг по фракталам с другого, более крупного таймфрейма - индикатор для MetaTrader 5
ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend. По вполне понятным причинам этот индикатор входных параметров, кроме возможности выбора таймфрейма, не имеет.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VininI_FractalsTrend.
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal выводит направление тренда в виде последовательности графических объектов, тренд определяется при помощи индикатора Heiken_Ashi_Smoothed.Fine_Fractals_MTF
Индикатор строит фракталы с другого, более крупного таймфрейма на текущем графике на основании данных индикатора Fine_Fractals.
Класс COBVOnArray предназначен для расчета индикатора OBV (On Balance Volume, OBV) по индикаторным буферам.IncFramaOnArray
Класс CFramaOnArray предназначен для расчета значений индикатора FraMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) по индикаторным буферам.