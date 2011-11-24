ЗигЗаг, построенный по фракталам с другого, более крупного таймфрейма на основании данных с индикатора VininI_FractalsTrend. По вполне понятным причинам этот индикатор входных параметров, кроме возможности выбора таймфрейма, не имеет.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VininI_FractalsTrend.