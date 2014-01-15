代码库部分
基于大时间帧分型的 ZigZag。 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
基于大时间帧 VininI_FractalsTrend 指标数据分型的 ZigZag。本指标除了选择时间帧，没有其它输入参数。

放置 VininI_FractalsTrend 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

VininI_FractalsTrend_MTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/705

