基于分型的 ZigZag。由于使用分型指标, 它比传统 ZigZag 指标工作得更加快速。

3D_Oscillator_Signal 显示由 3D_Oscillator 指标产生的趋势方向，或带有趋势方向颜色的合约执行信号文字，并发出报警及声音信号。