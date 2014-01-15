请观看如何免费下载自动交易
基于大时间帧分型的 ZigZag。 - MetaTrader 5脚本
已发布:
已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
基于大时间帧 VininI_FractalsTrend 指标数据分型的 ZigZag。本指标除了选择时间帧，没有其它输入参数。
放置 VininI_FractalsTrend 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/705
基于 VininI_FractalsTrend 的 ZigZag
