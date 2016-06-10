ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen unter Verwendung des VininI_FractalsTrend Indikators. Der Indikator hat keine Eingabeparameter mit Ausnahme der Möglichkeit zur Wahl des Zeitrahmens.

Die Datei VininI_FractalsTrend muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.