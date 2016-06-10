und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen - Indikator für den MetaTrader 5
ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen unter Verwendung des VininI_FractalsTrend Indikators. Der Indikator hat keine Eingabeparameter mit Ausnahme der Möglichkeit zur Wahl des Zeitrahmens.
Die Datei VininI_FractalsTrend muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/705
ZigZag auf Basis von Fraktalen. Durch die Verwendung des Fraktal-Indikators funktioniert er viel schneller als der herkömmliche ZigZag-Indikator.Break_Lag_ATR
Der Indikator zeigt einen Volatilitätsausbruch in Form eines Histogramms und erzeugt so ein Signal, um eine Position zu eröffnen, zu schließen oder umzukehren oder, um die Volumina der Positionen zu erhöhen.
Der Indikator zeichnet Bereiche geeigneter Stopp-Loss' für Kauf- und Verkaufsposition zu jeder Zeit.Fine_Fractals_MTF
Der Indikator zeigt die Fraktale höherer Zeitrahmen auf dem aktuellen Chart auf Basis des Fine_Fractals Indikators.