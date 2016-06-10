CodeBaseKategorien
ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
966
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZigZag auf Basis von Fraktalen höherer Zeitrahmen unter Verwendung des VininI_FractalsTrend Indikators. Der Indikator hat keine Eingabeparameter mit Ausnahme der Möglichkeit zur Wahl des Zeitrahmens.

Die Datei VininI_FractalsTrend muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators liegen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/705

