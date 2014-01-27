Break_Lag_ATR

请观看如何免费下载自动交易
有一点增强的指定周期波动指标 (ATR)。
如果已经形成的柱线实体超过平均真实范围 (ATR), 认定突破为真。收盘价减开盘价的绝对值是蜡烛条实体大小, 将它显示为直方图。直方图绿色柱线表示波动突破, 并作为市场进/出/仓位反转或加仓的信号。
sSyncScroll
图表并发卷动的脚本。IncIchimokuOnArray
此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。
XML 解析器
解析 XML 文档的库。纯 MQL5, 它未使用任何外部库。EQUILIBRIUM-2011
多币种 "网格" 自带风险控制 (自动交易冠军杯 2011 年参赛版本, 以及升级版)。