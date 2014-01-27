代码库部分
Break_Lag_ATR - MetaTrader 5脚本

Anatoli Kazharski
有一点增强的指定周期波动指标 (ATR)。

如果已经形成的柱线实体超过平均真实范围 (ATR), 认定突破为真。收盘价减开盘价的绝对值是蜡烛条实体大小, 将它显示为直方图。直方图绿色柱线表示波动突破, 并作为市场进/出/仓位反转或加仓的信号。

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/703

