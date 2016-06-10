und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Break_Lag_ATR - Indikator für den MetaTrader 5
Ein leicht veränderter Volatilitätsindikator (ATR) für eine bestimme Zeitspanne.
Ein Ausbruch scheint gültig zu sein, wenn der Körper der Bar den "average true range" (ATR) überschreitet. Der Absolutwert der Größe des Kerzenkörpers (ABS(Close-Open)) wird als Histogramm angezeigt. Grüne Balken des Histogramms zeigen einen Ausbruch und können als Signal für eine Positionseröffnung in umgekehrter Richtung oder und die Volumina der Positionen zu erhöhen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/703
