Индикаторы

Break_Lag_ATR - индикатор для MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3991
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Немного дополненный индикатор волатильности (ATR) за указанный период.

Пробой считается истинным, если тело сформировавшегося бара превышает средний истинный диапазон (ATR). В виде гистограммы отображается размер тела свеч ABS (Close-Open). Зеленые столбики гистограммы показывают пробой волатильности и могут служить сигналами для открытия/закрытия/переворота позиции или увеличения объема позиции.

Индикатор волатильности Break_Lag_ATR

