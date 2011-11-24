Ставь лайки и следи за новостями
Break_Lag_ATR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3991
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Немного дополненный индикатор волатильности (ATR) за указанный период.
Пробой считается истинным, если тело сформировавшегося бара превышает средний истинный диапазон (ATR). В виде гистограммы отображается размер тела свеч ABS (Close-Open). Зеленые столбики гистограммы показывают пробой волатильности и могут служить сигналами для открытия/закрытия/переворота позиции или увеличения объема позиции.
