Немного дополненный индикатор волатильности (ATR) за указанный период.



Пробой считается истинным, если тело сформировавшегося бара превышает средний истинный диапазон (ATR). В виде гистограммы отображается размер тела свеч ABS (Close-Open). Зеленые столбики гистограммы показывают пробой волатильности и могут служить сигналами для открытия/закрытия/переворота позиции или увеличения объема позиции.