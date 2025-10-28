Gerçek yazar:

mishanya

Gösterge, gelecekte olası fiyat seviyelerinden oluşan bir ızgara oluşturur. Gösterge ile çalışmanın mantığı aşağıdaki gibidir. Yerel üst (alt) belirlendikten sonra birkaç yatay çizgi çizilir. Pembe - giriş noktası ve onun yönünde hedef çizgileri, ilki en ulaşılabilir olanıdır.... Kırmızı çizgi durma çizgisidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.