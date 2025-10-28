Fan sayfamıza katılın
Gerçek yazar:
mishanya
Gösterge, gelecekte olası fiyat seviyelerinden oluşan bir ızgara oluşturur. Gösterge ile çalışmanın mantığı aşağıdaki gibidir. Yerel üst (alt) belirlendikten sonra birkaç yatay çizgi çizilir. Pembe - giriş noktası ve onun yönünde hedef çizgileri, ilki en ulaşılabilir olanıdır.... Kırmızı çizgi durma çizgisidir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/710
