cebe
Göstergeler

DinapoliTargets - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
35
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

mishanya

Gösterge, gelecekte olası fiyat seviyelerinden oluşan bir ızgara oluşturur. Gösterge ile çalışmanın mantığı aşağıdaki gibidir. Yerel üst (alt) belirlendikten sonra birkaç yatay çizgi çizilir. Pembe - giriş noktası ve onun yönünde hedef çizgileri, ilki en ulaşılabilir olanıdır.... Kırmızı çizgi durma çizgisidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 DinapoliTargets göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/710

