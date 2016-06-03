無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Break_Lag_ATR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1275
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指定された期間のための改善されたボラティリティの指標（ATR）
形成されたバーの本体が平均真の範囲（ATR）を超えた場合、ブレイクアウトが本物であると考えられます。ABS（クローズオープン）ローソク足の実体の大きさはヒストグラムとして表示されます。<SEヒストグラムの緑色の列はヒストグラムとしてボラティリティブレイクアウトを示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/703
3D_Oscillator_HTF_Signal
3D_Oscillator_Signalは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてトレンド方向を表示します。トレンドはHeiken_Ashi_Smoothed指標によって決定されます。
VininI_Fractalsトレンドに基づいたジグザグ
フラクタルに基づいたジグザグフラクタルインジケータの使用によって、従来のジグザグの指標よりもはるかに高速で動作します。大き目の時間枠でフラクタルに基づいたジグザグ
ベニーニフラクタルトレンド指標データを考慮た、より大きな時間枠でのフラクタルに基づいたジグザグ。