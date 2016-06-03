Break_Lag_ATR

指定された期間のための改善されたボラティリティの指標（ATR）



形成されたバーの本体が平均真の範囲（ATR）を超えた場合、ブレイクアウトが本物であると考えられます。ABS（クローズオープン）ローソク足の実体の大きさはヒストグラムとして表示されます。<SEヒストグラムの緑色の列はヒストグラムとしてボラティリティブレイクアウトを示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能することができます。