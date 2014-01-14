Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Break_Lag_ATR - indicador para MetaTrader 5
Un indicador mejorado de volatilidad (ATR) para un periodo especificado
La ruptura se considera verdadera, si el cuerpo de la vela formada supera el rango promedio verdadero (ATR). ABS (Close-Open) es el valor absoluto del cuerpo de la vela y se muestra como un hisograma. Las columnas verdes del histograma muestran las rupturas en la volatilidad y pueden servir como señales para entrar y salir del mercado, invertir la posición o incrementar su volumen.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/703
