Break_Lag_ATR - indicador para MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Un indicador mejorado de volatilidad (ATR) para un periodo especificado

La ruptura se considera verdadera, si el cuerpo de la vela formada supera el rango promedio verdadero (ATR). ABS (Close-Open) es el valor absoluto del cuerpo de la vela y se muestra como un hisograma. Las columnas verdes del histograma muestran las rupturas en la volatilidad y pueden servir como señales para entrar y salir del mercado, invertir la posición o incrementar su volumen.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/703

