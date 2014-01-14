Break_Lag_ATR

Un indicador mejorado de volatilidad (ATR) para un periodo especificado



La ruptura se considera verdadera, si el cuerpo de la vela formada supera el rango promedio verdadero (ATR). ABS (Close-Open) es el valor absoluto del cuerpo de la vela y se muestra como un hisograma. Las columnas verdes del histograma muestran las rupturas en la volatilidad y pueden servir como señales para entrar y salir del mercado, invertir la posición o incrementar su volumen.