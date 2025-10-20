Fan sayfamıza katılın
BykovTrend_HTF_Sinyali - MetaTrader 5 için gösterge
BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşma için trend yönünü veya sinyalini, trend veya anlaşma yönünün renk göstergesine sahip bir grafik nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.
Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.
Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:
- BykovTrend göstergesi giriş parametreleri:
//+------------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input int RISK=3; input int SSP=9;
- BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin görsel gösterimi için gerekli olan gösterge giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input uint SignalBar=0; // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge işareti adları input color UpSymol_Color=Lime; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymol_Color=Magenta; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=60; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=10; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int X_1=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Y_1=-15; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=20; // Dikey ofset
- Uyarılar veya sesli sinyaller vermek için gerekli olan BykovTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
//---- uyarı ayarları input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı input uint AlertCount=0; // Gönderilecek uyarı sayısı
Bir grafikte birkaç BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş BykovTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
