BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşma için trend yönünü veya sinyalini, trend veya anlaşma yönünün renk göstergesine sahip bir grafik nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

BykovTrend göstergesi giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 3 ; input int SSP= 9 ; BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin görsel gösterimi için gerekli olan gösterge giriş parametreleri:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Uyarılar veya sesli sinyaller vermek için gerekli olan BykovTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Bir grafikte birkaç BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş BykovTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.