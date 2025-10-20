Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

BykovTrend_HTF_Sinyali - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
37
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşma için trend yönünü veya sinyalini, trend veya anlaşma yönünün renk göstergesine sahip bir grafik nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge, rengi trend yönüne karşılık gelen, sağa işaret eden bir ok şeklinde grafiksel bir nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge çapraz olarak yönlendirilmiş bir ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

  1. BykovTrend göstergesi giriş parametreleri:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input int RISK=3;
input int SSP=9;
  2. BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin görsel gösterimi için gerekli olan gösterge giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input uint SignalBar=0;                               // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge işareti adları
input color UpSymol_Color=Lime;                      // Büyüme sembolünün rengi
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=60;                           // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=10;                              // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int X_1=5;                                      // Adı yatay olarak kaydırın
input int Y_1=-15;                                    // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                          // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı
input uint X_=0;                                      // Yatay ofset
input uint Y_=20;                                     // Dikey ofset
  3. Uyarılar veya sesli sinyaller vermek için gerekli olan BykovTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
    //---- uyarı ayarları
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Operasyon göstergesi varyantı
input uint AlertCount=0;                     // Gönderilecek uyarı sayısı

Bir grafikte birkaç BykovTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş BykovTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

Şekil 1 BykovTrend_HTF_Signal Göstergesi Trend devam sinyali

Şekil 1 BykovTrend_HTF_Sinyal Göstergesi Anlaşma yapmak için sinyal

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/681

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD Histogram

Bollinger Bands with post outer band smoothing Bollinger Bands with post outer band smoothing

Kontrol edilebilir dış bant yumuşatma özelliğine sahip Bollinger Bantları (post smoothing)

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, SilverTrend_Signal göstergesinden gelen bir işlem için trend yönünü veya bir sinyali, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

IncForceOnArray IncForceOnArray

CForceOnArray sınıfı, Force Index gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.