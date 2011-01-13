Индикатор рассчитывает расстояние от цены открытия до максимумов и минимумов и выводит квартили отклонений.

Первая зелёная линия показывает как высоко поднималась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая зелёная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.

Первая красная линия показывает как низко опускалась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая красная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.





Эти линии помогают определить цели движения цены от цены открытия бара. ТФ меньше дня я не использую, а рассчитываю только дневные, недельные и месячные цели, этого вполне достаточно для своевременного фиксирования прибыли как внутри дня, так и на более длительных периодах.