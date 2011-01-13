CodeBaseРазделы
LeMan Objective - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
12691
(5)
Индикатор рассчитывает расстояние от цены открытия до максимумов и минимумов и выводит квартили отклонений.

Первая зелёная линия показывает как высоко поднималась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая зелёная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.

Первая красная линия показывает как низко опускалась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая красная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.


Эти линии помогают определить цели движения цены от цены открытия бара. ТФ меньше дня я не использую, а рассчитываю только дневные, недельные и месячные цели, этого вполне достаточно для своевременного фиксирования прибыли как внутри дня, так и на более длительных периодах.

Профессиональный ZigZag Профессиональный ZigZag

ZigZag, лишённый большинства недостатков типового.

iK_3D iK_3D

Советник по системе "Трёх экранов" Элдера

ZigZag Орлова ZigZag Орлова

ЗигЗаг с простым, понятным и естественным принципом работы. По ценам закрытия. Без перерисовки.

Ma Cross Based Zig Zag NRP Ma Cross Based Zig Zag NRP

Non repainting zigzag indicator, with dot's to show when zz is updated