LeMan Objective - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор рассчитывает расстояние от цены открытия до максимумов и минимумов и выводит квартили отклонений.
Первая зелёная линия показывает как высоко поднималась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая зелёная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.
Первая красная линия показывает как низко опускалась цена в 75%(Quartile_3) случаев из выборки(Sample), вторая красная - 50%(Quartile_2), третья - 25%(Quartile_1), четвёртая - максимальное отклонение.
Эти линии помогают определить цели движения цены от цены открытия бара. ТФ меньше дня я не использую, а рассчитываю только дневные, недельные и месячные цели, этого вполне достаточно для своевременного фиксирования прибыли как внутри дня, так и на более длительных периодах.
