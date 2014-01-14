请观看如何免费下载自动交易
LeMan 目标 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1954
等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
LeMan
它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。
- 第一条绿线，显示高于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条绿线，显示高于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条绿线，显示高于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。
- 第一条红线，显示低于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条红线，显示低于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条红线，显示低于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。
这些线有助于定义从柱线的开盘价开始的价格走势目标。作者建议本指标用在小于日线级的时间帧里。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 13.01.2011。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/695
NonLagDot
Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。ElderImpulseSystem_HTF_Signal
ElderImpulseSystem_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 ElderImpulseSystem 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。