LeMan 目标 - MetaTrader 5脚本

LeMan 目标 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1954
等级:
(19)
已发布:
已更新:
objective.mq5 (8.84 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

LeMan

它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。

  • 第一条绿线，显示高于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条绿线，显示高于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条绿线，显示高于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。
  • 第一条红线，显示低于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条红线，显示低于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条红线，显示低于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。

这些线有助于定义从柱线的开盘价开始的价格走势目标。作者建议本指标用在小于日线级的时间帧里。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 13.01.2011。

目标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/695

