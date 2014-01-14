实际作者:

LeMan

它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。



第一条绿线，显示高于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条绿线，显示高于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条绿线，显示高于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。

第一条红线，显示低于样本 75% 的价格 (Quartile_3)，第二条红线，显示低于样本 50% 的价格 (Quartile_2)，第三条红线，显示低于样本 25% 的价格 (Quartile_1)，第四条绿线 - 最大偏离。

这些线有助于定义从柱线的开盘价开始的价格走势目标。作者建议本指标用在小于日线级的时间帧里。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 13.01.2011。