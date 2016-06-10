und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
LeMan
Er berechnet den Abstand zwischen den Eröffnungskursen und den Hochs und Tiefs der Quartile.
- Die erste grüne Linie (gezählt von unten nach oben) zeigt, wie hoch der Preis in 75% der Fälle der Stichprobe (Quartile_3) stieg, die zweite grüne Linie zeigt das für 50% der Fälle (Quartile_2), die dritte für 25% (Quartile_1) und die vierte zeigt den maximalen Abstand.
- Die erste rote Zeile (gezählt von oben nach unten) zeigt, wie tief der Preis in 75% der Fälle der Stichprobe (Quartile_3) fiel, die zweite rote Linie zeigt das für 50% der Fälle (Quartile_2), die dritte für 25% (Quartile_1) und die vierte zeigt die Minima.
Diese Linien helfen bei der Abschätzung der Preisbewegungen ab dem Eröffnungspreis der Bar. Der Autor empfiehlt den Indikator auf dem Tageschart oder höher zu verwenden.
This indicator was first implemented in MQL4 and published in CodeBase at mql4.com 13.01.2011.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/695
