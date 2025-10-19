Kod TabanıBölümler
Göstergeler

ElderImpulseSystem_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
ElderImpulseSystem_HTF_Signal göstergesi, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan ElderImpulseSystem göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, salalight - büyüyen bir trendin. Mavi renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder.

Göstergenin giriş parametreleri:

Gösterge hesaplamasının yapıldığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, geçerli grafik enstrümanı finansal varlık olarak kullanılır.

Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

  1. ElderImpulseSystem göstergesinin giriş parametreleri:
    //+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için gösterge zaman dilimi
input int ma_period=13;                    // Orta dönem
input int fast_ema_period=12;             // MACD hızlı çizgi periyodu 
input int slow_ema_period=26;              // MACD yavaş çizgi periyodu
input int signal_period=9;                // MACD sinyal çizgisi periyodu
  2. ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Gösterge etiketlerinin adı
input uint  BarTotal=4;                                // Görüntülenecek çubuk sayısı
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                // Büyüme sembolünün rengi
input color FlSymbol_Color=Blue;                       // Düz sembol rengi
input color DnSymbol_Color=Red;                        // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=34;                            // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=15;                               // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int Xn=5;                                        // Adı yatay olarak kaydırın
input int Yn=-20;                                      // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                           // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Konum açısı
input uint X_=0;                                      // Yatay ofset
input uint Y_=30;                                      // Dikey ofset

Bir grafikte birkaç ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ElderImpulseSystem gösterge dosyası bulunmalıdır.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/693

