Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
ElderImpulseSystem_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 37
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
ElderImpulseSystem_HTF_Signal göstergesi, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan ElderImpulseSystem göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, salalight - büyüyen bir trendin. Mavi renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder.Göstergenin giriş parametreleri:
Gösterge hesaplamasının yapıldığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, geçerli grafik enstrümanı finansal varlık olarak kullanılır.
Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:
- ElderImpulseSystem göstergesinin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için gösterge zaman dilimi input int ma_period=13; // Orta dönem input int fast_ema_period=12; // MACD hızlı çizgi periyodu input int slow_ema_period=26; // MACD yavaş çizgi periyodu input int signal_period=9; // MACD sinyal çizgisi periyodu
- ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Gösterge etiketlerinin adı input uint BarTotal=4; // Görüntülenecek çubuk sayısı input color UpSymbol_Color=SpringGreen; // Büyüme sembolünün rengi input color FlSymbol_Color=Blue; // Düz sembol rengi input color DnSymbol_Color=Red; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=34; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=15; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int Xn=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Yn=-20; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=30; // Dikey ofset
Bir grafikte birkaç ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ElderImpulseSystem gösterge dosyası bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/693
Grafiklerin eşzamanlı kaydırılması için komut dosyası.IncWPROnArray
CWPROnArray sınıfı, gösterge tamponlarından Williams'ın Yüzde Aralığını (%R) hesaplamak için kullanılır.
Başka bir göstergeye uygulanmasına izin veren bir seçeneğe sahip Doğrusal Regresyon Değeri göstergesiBollinger Bands with post outer band smoothing
Kontrol edilebilir dış bant yumuşatma özelliğine sahip Bollinger Bantları (post smoothing)