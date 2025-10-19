ElderImpulseSystem_HTF_Signal göstergesi, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde giriş parametrelerinde tanımlanan ElderImpulseSystem göstergesinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini görüntüler. Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, salalight - büyüyen bir trendin. Mavi renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder.

Gösterge hesaplamasının yapıldığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, göstergenin ilgili giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, geçerli grafik enstrümanı finansal varlık olarak kullanılır.

Tüm girdi parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

ElderImpulseSystem göstergesinin giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Bir grafikte birkaç ElderImpulseSystem_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe derlenmiş bir ElderImpulseSystem gösterge dosyası bulunmalıdır.



