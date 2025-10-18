Kod TabanıBölümler
Çeyrekler - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
33
(16)
LeMan

Gösterge örneklemin birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklerini gösterir. Çeyrekler p=0.25, 0.5, 0.75 için çeyrekler kümesidir. Tahminleri (ampirik dağılımın çeyrekleri), veri örneğini (mümkünse) aynı sayıda gözlem içeren dört gruba bölen değerlerdir.

Çeyreklerden bahsederken, genellikle üst q3 ve alt q1 çeyreklerini kastediyoruz; ikinci çeyrek q2, medyana eşittir.

Alt q1 çeyrek, sıralı veri kümesindeki verilerin dörtte birinin altında yer alan değerdir ve üst q3 çeyrek, sıralı veri kümesindeki değerlerin dörtte birinin üzerinde yer alan değerdir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 23.09.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Çeyrekler göstergesi

Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/690

