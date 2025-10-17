Daryl Guppy profesyonel bir tüccar veTrend Trading,Trading Tactics veBetter Stock Trading: Money and Risk Management kitaplarının yazarıdır. Avustralya, Asya, Çin ve ABD'de ticaret seminerleri vermektedir.

Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA) , hareketli ortalama grupları arasındaki ilişkilere dayanan bir göstergedir. GMMA göstergesindeki her bir Hareketli Ortalama grubu, piyasadaki iki baskın grubun - tüccarlar ve yatırımcılar - davranışları hakkında fikir verir. Bu gösterge, yatırımcının grafikte gösterilen piyasa ilişkilerini anlamasına ve böylece en uygun ticaret metodolojisini ve en uygun ticaret araçlarını seçmesine olanak tanır. GMMA göstergesi, günlük veya gün içi bazda trend hareketinin doğasını anlamak için tasarlanmıştır.

Tüccarların ima edilen faaliyetleri, bir grup kısa vadeli hareketli ortalama kullanılarak izlenir. Tüccarlar her zaman bir trend değişikliği başlatır. Alımları, düşüş trendinden yükseliş trendine doğru bir trend değişikliği beklentisiyle fiyatları yukarı iter. Bu kişilerin faaliyetleri 3, 5, 8, 10, 12 ve 15 dönemlik üstel hareketli ortalamalardan oluşan bir grup tarafından gösterilir.

Bir trend ancak diğer alıcılar da piyasaya girerse devam eder. Güçlü trendler uzun vadeli yatırımcılar tarafından sürdürülür. Yatırımcıların trenddeki bir değişikliği fark etmeleri daha uzun sürer, ancak her zaman yatırımcıları takip ederler. Zımni yatırımcı faaliyetlerini bir grup uzun vadeli hareketli ortalamayı kullanarak takip ediyoruz. Bu grup 30, 35, 40, 45, 50 ve 60 dönemlik üssel hareketli ortalamaları içerir.

GMMA göstergesi altı ticaret durumunda kullanılır:

Klasik trend kırılmaları; Bir trende katılmak; Fiyat zayıflığından yararlanmak; Ralli ve trend kırılması; En iyi çıkışı seçmek; Baloncuk ticareti.

Göstergedeki ortalama algoritmaları on olası seçenekle değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;

AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz1 ve Faz2 parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri: