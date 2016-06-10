und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GMMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2382
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Daryl Guppy ist ein professioneller Händler und Autor von "Trend-Trading", "Trading Tactics" und "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Er leitete Handelsseminare in Australien, Asien, China und den USA.
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein Indikator, der Gruppen von gleitenden Durchschnitten in Relation setzt. Jede Gruppe der gleitenden Durchschnitte des GMMA gewährt eine Einsicht in das Verhalten der zwei marktbeherrschenden Gruppen - Händler und Investoren. Dieser Indikator ermöglicht einem Händler deren Beziehungen im Markt zu verstehen und so die bestgeeignete Handelsstrategie und -hilfsmittel zu wählen. Der GMMA-Indikator soll Kursbewegungen auf Tagesbasis oder innerhalb eines Handelstages verdeutlichen.
Die impliziten Handelsaktivitäten werden durch eine Gruppe von kurzfristigen gleitenden Durchschnitten verfolgt. Händler starten immer eine Trendwende. Ihre Aktionen drücken die Preise nach oben in der Erwartung einer Trendwende von abwärts zu aufwärts. Ihre Aktivität wird in der Gruppe von exponentiellen gleitenden Durchschnitten mit 3-, 5-, 8-, 10-, 12- und 15-Perioden erfasst.
Der Trend setzt sich nur dann fort, wenn andere Käufer ebenfalls in den Markt eintreten. Starke Trends werden unterstützt durch langfristige Anleger. Diese Anleger brauchen mehr Zeit, einen Trend zu erkennen, aber Sie folgen immer den Händlern. Wir verfolgen die impliziten Aktivitäten der Anleger mit einer Gruppe von längerfristigen gleitenden Durchschnitten. Zu dieser Gruppe zählen die exponentiellen gleitenden Durchschnitte mit 30-, 35-, 40-, 45-, 50- und 60-Perioden.
Der GMMA Indikator wird für sechs Handelssituationen verwendet:
- Standard Trend Ausbruch;
- Dem Trend anschließen;
- Ausnutzen von Preisschwächen;
- Rally und Trend Ausbruch;
- Wahl des besten Exits;
- Preisblasen im Markt.
Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method xMA_Method=MODE_EMA; // Glättungsverfahren input int TrLength1=3; // 1. Händler, Glättungslänge input int TrLength2=5; // 2. Händler, Glättungslänge input int TrLength3=8; // 3. Händler, Glättungslänge input int TrLength4=10; // 4. Händler, Glättungslänge input int TrLength5=12; // 5. Händler, Glättungslänge input int TrLength6=15; // 6. Händler, Glättungslänge input int InvLength1=30; // 1. Anleger, Glättungslänge input int InvLength2=35; // 2. Anleger, Glättungslänge input int InvLength3=40; // 3. Anleger, Glättungslänge input int InvLength4=45; // 4. Anleger, Glättungslänge input int InvLength5=50; // 5. Anleger, Glättungslänge input int InvLength6=60; // 6. Anleger, Glättungslänge input int xPhase=100; // Glättungsparameter input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/692
Das BrainTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars der Indikatoren BrainTrend1 und BrainTrend2 in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.Quartiles
Der Indikator zeigt das erste, zweite und dritte Quartil der Auswahl.
Das ElderImpulseSystem_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators ElderImpulseSystem in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.NonLagDot
Nonlagdot, ein Angebot- und Nachfrage-Indikator, er berechnet einen möglichen Trend auf Grund der dominanten Marktkräfte.