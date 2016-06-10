Daryl Guppy ist ein professioneller Händler und Autor von "Trend-Trading", "Trading Tactics" und "Better Stock Trading: Money and Risk Management". Er leitete Handelsseminare in Australien, Asien, China und den USA.

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ist ein Indikator, der Gruppen von gleitenden Durchschnitten in Relation setzt. Jede Gruppe der gleitenden Durchschnitte des GMMA gewährt eine Einsicht in das Verhalten der zwei marktbeherrschenden Gruppen - Händler und Investoren. Dieser Indikator ermöglicht einem Händler deren Beziehungen im Markt zu verstehen und so die bestgeeignete Handelsstrategie und -hilfsmittel zu wählen. Der GMMA-Indikator soll Kursbewegungen auf Tagesbasis oder innerhalb eines Handelstages verdeutlichen.



Die impliziten Handelsaktivitäten werden durch eine Gruppe von kurzfristigen gleitenden Durchschnitten verfolgt. Händler starten immer eine Trendwende. Ihre Aktionen drücken die Preise nach oben in der Erwartung einer Trendwende von abwärts zu aufwärts. Ihre Aktivität wird in der Gruppe von exponentiellen gleitenden Durchschnitten mit 3-, 5-, 8-, 10-, 12- und 15-Perioden erfasst.

Der Trend setzt sich nur dann fort, wenn andere Käufer ebenfalls in den Markt eintreten. Starke Trends werden unterstützt durch langfristige Anleger. Diese Anleger brauchen mehr Zeit, einen Trend zu erkennen, aber Sie folgen immer den Händlern. Wir verfolgen die impliziten Aktivitäten der Anleger mit einer Gruppe von längerfristigen gleitenden Durchschnitten. Zu dieser Gruppe zählen die exponentiellen gleitenden Durchschnitte mit 30-, 35-, 40-, 45-, 50- und 60-Perioden.

Der GMMA Indikator wird für sechs Handelssituationen verwendet:

Standard Trend Ausbruch; Dem Trend anschließen; Ausnutzen von Preisschwächen; Rally und Trend Ausbruch; Wahl des besten Exits; Preisblasen im Markt.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter: