Daryl Guppy 是一个职业交易者，也是 "Trend Trading (趋势交易)", "Trading Tactics (交易策略)" 和 "Better Stock Trading: Money and Risk Management (良好股票交易：资金和风险管理)" 的作者。他在澳大利亚，亚洲，中国和美国都主办过交易研讨会。

Guppy 多重均线 (GMMA) 是一款基于均线组之间关系的指标。GMMA 指标的每组均线，可供洞察两个市场主导群体的行为 - 交易者和投资者。这款指标可令一名交易者理解显示在图表上的市场关系，并选择最适合的交易方法和工具。GMMA 指标被设计用来理解日间或日内基础上的趋势运行本质。



使用一组短期均线来跟踪隐晦的交易者活动。交易者总会令趋时变化。在预期趋势会从下行到上行时，他们的动作会推动价格上扬。他们的活动会显示在那组 3-, 5-, 8-, 10-, 12- 和 15-周期的指数平均线中。

趋势延续, 仅当其他买方也进入市场。强趋势将由长线投资者支撑。投资者要求更多时间来识别趋势变化, 但他们总是跟随交易者。我们跟踪隐晦的投资者活动, 是用那组长期均线。这组包括 30-, 35-, 40-, 45-, 50- 和 60-周期指数平均线。

GMMA 指标用于六种交易情形:

标准趋势突破; 趋势联结; 使用价格疲软; 拉锯和趋势突破; 选择最佳输出; 交易泡沫.

平滑算法可由十种可能版本中选择:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

指标输入参数: