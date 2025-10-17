Kod TabanıBölümler
XMA-XN - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
Yüz hareketli ortalamadan oluşan bir fan XMA.

Kodu optimize etmek için, göstergedeki gösterge tamponları basit bir sınıf kullanılarak bildirilir:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Gösterge tamponları oluşturmak için değişken diziler |
//+------------------------------------------------------------------+ 
class CIndicatorsBuffers
  {
public: double    IndBuffer[];
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gösterge tamponları oluşturma|
//+------------------------------------------------------------------+
CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Grafikteki çizgi sayısını değiştirmek gerekirse, yalnızca LINES_TOTAL sabitinin değerini değiştirmek gerekir:

//+-----------------------------------+
//|| Sabitlerin bildirilmesi |
//+-----------------------------------+
#define LINES_TOTAL    100 // Gösterge çizgilerinin sayısı için sabit

Bu göstergede, ortalama alma yöntemi on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input int Step=10;                        // Period Pitch.
input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Ortalama alma yöntemi
input int xLength=3;                      // Düzeltme derinliği
input int xPhase=100;                     // Yumuşatma parametresi
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Fiyat sabiti
input int Shift=0;                        // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
input int PriceShift=0;                   // Göstergenin nokta cinsinden dikey kaydırması
input int ColorWidth =40;                 // Renk paleti genişliği (0 ile 131 arasında değişir)

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include'a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 Gösterge XMA-XN

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/686

