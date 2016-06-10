und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Quartiles - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Real author:
LeMan
Der Indikator zeigt das erste, zweite und dritte Quartil der Auswahl. Die Quartile sind eine Reihe von Werten mit p=0.25, 0.5, 0.75. Die Schätzwerte teilen eine Datenmenge in vier Gruppen mit (wenn möglich) gleicher Anzahl von Beobachtungen.
Gewöhnlich meinen wir mit Quartil entweder das obere q3 oder das untere q1; das zweite Quartil q2 ist der Medianwert.
Das untere Quartil q1 ist der Wert, unterhalb dessen ein Viertel der Daten einer geordneten Menge liegt, während das obere Quartil q3 der Wert ist, über dem ein Viertel der Daten einer geordneten Menge liegt.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.09.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/690
