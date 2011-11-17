Реальный автор:

LeMan

Индикатор отображает первый, второй и третий квартили выборки. Квартили – это набор квантилей для p=0.25, 0.5, 0.75. Их оценками (квартилями эмпирического распределения) являются величины, делящие выборку данных на четыре группы, содержащие (по возможности) одинаковые количества наблюдений.



Когда говорят о квартилях, обычно имеют в виду верхний q3 и нижний q1 квартили; второй квартиль q2 равен медиане.



Нижний квартиль q1 – это значение, ниже которого в упорядоченном множестве данных находится четверть данных, а верхний квартиль q3 – это значение, выше которого в упорядоченном множестве данных находится четверть значений.

