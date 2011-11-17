CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Quartiles (Квартили) - индикатор для MetaTrader 5

LeMan | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3220
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

LeMan

Индикатор отображает первый, второй и третий квартили выборки. Квартили – это набор квантилей для p=0.25, 0.5, 0.75. Их оценками (квартилями эмпирического распределения) являются величины, делящие выборку данных на четыре группы, содержащие (по возможности) одинаковые количества наблюдений.

Когда говорят о квартилях, обычно имеют в виду верхний q3 и нижний q1 квартили; второй квартиль q2 равен медиане.

Нижний квартиль q1 – это значение, ниже которого в упорядоченном множестве данных находится четверть данных, а верхний квартиль q3 – это значение, выше которого в упорядоченном множестве данных находится четверть значений.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.09.2010.

Рис.1 Индикатор Quartiles

XMA-XN XMA-XN

Веер из ста скользящих средних XMA с возможностью изменить количество линий на графике и выбрать один из десяти методов усреднения.

IncCCIOnArray IncCCIOnArray

Класс CCCIOnArray предназначен для расчета значений индикатора "Индекс Товарного Канала" (Commodity Channel Index, CCI) по индикаторному буферу.

Percentage Crossover Channel Percentage Crossover Channel

Канал, основанный на процентном отклонении цены от предыдущего значения средней линии канала.

IncBullsBearsOnArray IncBullsBearsOnArray

Класс CBullsBearsOnArray предназначен для расчета значений индикаторов Bulls Power и Bears Power по индикаторным буферам.