Quartiles (Квартили) - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3220
-
Реальный автор:
LeMan
Индикатор отображает первый, второй и третий квартили выборки. Квартили – это набор квантилей для p=0.25, 0.5, 0.75. Их оценками (квартилями эмпирического распределения) являются величины, делящие выборку данных на четыре группы, содержащие (по возможности) одинаковые количества наблюдений.
Когда говорят о квартилях, обычно имеют в виду верхний q3 и нижний q1 квартили; второй квартиль q2 равен медиане.
Нижний квартиль q1 – это значение, ниже которого в упорядоченном множестве данных находится четверть данных, а верхний квартиль q3 – это значение, выше которого в упорядоченном множестве данных находится четверть значений.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.09.2010.
