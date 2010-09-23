CodeBaseРазделы
Ouartiles (Квартиль) - индикатор для MetaTrader 4

LeMan
6644
(4)
Описание:

Индикатор отображает 1, 2 и 3 квартили выборки.

Квартили – это набор квантилей для p=0.25, 0.5, 0.75. Их оценками (квартилями эмпирического распределения) являются величины, делящие выборку данных на четыре группы, содержащие (по возможности) одинаковые количества наблюдений.

Когда говорят о квартилях, обычно имеют в виду верхний q3 и нижний q1 квартили; второй квартиль q2 равен медиане.

Нижний квартиль q1 – это значение, ниже которого в упорядоченном множестве данных находится четверть данных, а верхний квартиль q3 – это значение, выше которого в упорядоченном множестве данных находится четверть значений.

Картинка:

0: Close
1: Open
2: High
3: Low
4: (High+Low)/2
5: (High+Low+Close)/3
6: (High+Low+2*Close)/4
7: (Open+High+Low+Close)/4
8: (Open+Close)/2

Медиана в индикаторе рассчитывается не как (H+L)/2, а как середина отсортированной выборки.

Я ввел в индикатор внешний параметр для q1 и q3. Если сделать p1 = 0.05 а p3 = 0.95, то 90% цен будут внутри полос.

