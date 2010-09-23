Описание:



Индикатор отображает 1, 2 и 3 квартили выборки.



Квартили – это набор квантилей для p=0.25, 0.5, 0.75. Их оценками (квартилями эмпирического распределения) являются величины, делящие выборку данных на четыре группы, содержащие (по возможности) одинаковые количества наблюдений.

Когда говорят о квартилях, обычно имеют в виду верхний q3 и нижний q1 квартили; второй квартиль q2 равен медиане.

Нижний квартиль q1 – это значение, ниже которого в упорядоченном множестве данных находится четверть данных, а верхний квартиль q3 – это значение, выше которого в упорядоченном множестве данных находится четверть значений.

Картинка:



0: Close

1: Open

2: High

3: Low

4: (High+Low)/2

5: (High+Low+Close)/3

6: (High+Low+2*Close)/4

7: (Open+High+Low+Close)/4

8: (Open+Close)/2

Медиана в индикаторе рассчитывается не как (H+L)/2, а как середина отсортированной выборки.

Я ввел в индикатор внешний параметр для q1 и q3. Если сделать p1 = 0.05 а p3 = 0.95, то 90% цен будут внутри полос.