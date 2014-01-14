Autor real

LeMan

O indicador mostra o primeiro, segundo e terceiro quartis da amostra. Quartis é um conjunto de quantis para p=0.25, 0.5, 0.75. Suas estimativas (quartis da distribuição empírica) são os valores que dividem uma amostra de dados em quatro grupos contendo (se possível) o mesmo número de observações.

Em relação quartis, geralmente o q3 é o superior, o q1 é o inferior baixos e o segundo quartil é a mediana q2. O quartil inferior q1 é o valor abaixo do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado, enquanto quartil superior q3 é um valor acima do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.09.2010.