Indicadores

Quartiles - indicador para MetaTrader 5

LeMan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2101
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Autor real

LeMan

O indicador mostra o primeiro, segundo e terceiro quartis da amostra. Quartis é um conjunto de quantis para p=0.25, 0.5, 0.75. Suas estimativas (quartis da distribuição empírica) são os valores que dividem uma amostra de dados em quatro grupos contendo (se possível) o mesmo número de observações.

Em relação quartis, geralmente o q3 é o superior, o q1 é o inferior baixos e o segundo quartil é a mediana q2. O quartil inferior q1 é o valor abaixo do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado, enquanto quartil superior q3 é um valor acima do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.09.2010.

Quartiles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/690

