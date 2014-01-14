Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Quartiles - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2101
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real
LeMan
O indicador mostra o primeiro, segundo e terceiro quartis da amostra. Quartis é um conjunto de quantis para p=0.25, 0.5, 0.75. Suas estimativas (quartis da distribuição empírica) são os valores que dividem uma amostra de dados em quatro grupos contendo (se possível) o mesmo número de observações.
Em relação quartis, geralmente o q3 é o superior, o q1 é o inferior baixos e o segundo quartil é a mediana q2. O quartil inferior q1 é o valor abaixo do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado, enquanto quartil superior q3 é um valor acima do qual um quarto dos dados está localizado dentro de um conjunto ordenado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.09.2010.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/690
A classe CCHOOnArray é projetada para calcular os valores sobre os buffers do indicador Chaikin Oscillator (CHO). Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_CHOOnArray.ElderImpulseSystem_HTF_Signal
ElderImpulseSystem_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicador ElderImpulseSystem através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.
O leque de 100 médias móveis XMA com a possibilidade de alterar o número de linhas em um gráfico e selecionar um dos dez métodos possíveis de suavização.IncADOnArray
A Classe CADOnArray é projetada para calcular os valores do AD (Accumulation Distribution, A/D) sobre os buffers do indicador. Abaixo temos uma exemplo do uso da classe através do indicador Test_ADOnArray