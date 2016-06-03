無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
四分位数 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1121
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
LeMan
この指標はサンプルの第一、第二および第三四分位数を示します。Quartilesとは p=0.25, 0.5, 0.75 のセットですその見積もり（経験分布の四分位）データサンプルを観測と同じ数を含む4つのグループに（可能な場合）分割した値です。
四分位数とは通常第一四分位数（Q1）と第三四分位数（Q3）を意味します。第二四分位数（Q2)は中央値です。
第一四分位数（Q1）とは、順序付きのセットデータの四分の一がそれ以下の値である数で、第三四分位数（Q3）とはデータの四分の一がそれ以上の値である数です。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月23日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/690
パーセンテージクロスオーバーチャンネル
チャネル中央線の前回値からの価格の割合偏差に基づいたチャネル。XD-RangeSwitch
トレンド指標トレンドの反転が指標の入力パラメータで設定されたローソク足の数で計算されます。
BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてBrainTrend1とBrainTrend2の最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。GMMA
Guppy Multiple Moving Average (GMMA) は、トレーダーと投資家という2つの市場の支配的なグループの挙動への洞察を提供する移動平均のグループ間の関係に基づく指標です。