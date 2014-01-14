请观看如何免费下载自动交易
四分位数 - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2272
实际作者:
LeMan
该指标显示样本的第一, 第二和第三的四分位数。四分位数 是四分位数集合 p=0.25, 0.5, 0.75。它们的评估值 (经验分布的四分位数) 是将数据样本分成四组包含 (如果可能) 相同观测数值。
当谈到四分位数，通常是指高位 q3 和低位 q1 四分位数，第二个四分位数就是中位数 q2。
低位 q1 四分位数是低于排序数据集合四分之一位置的数值, 而高位 q3 四分位数是高于排序数据集合四分之一位置的数值。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 23.09.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/690
