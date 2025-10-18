Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Yüzde Çaprazlama Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge

Vic2008 | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
38
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

Vic2008

Kanalın orta çizgisinin önceki değerinden fiyatın yüzde sapmasına dayalı bir kanal. Kanalın genişliği yüzde sapma ile ayarlanır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 07.09.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 Yüzde Geçiş Kanalı göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/689

