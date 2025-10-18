Gerçek yazar:

Vic2008

Kanalın orta çizgisinin önceki değerinden fiyatın yüzde sapmasına dayalı bir kanal. Kanalın genişliği yüzde sapma ile ayarlanır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 07.09.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.