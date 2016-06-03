無料でロボットをダウンロードする方法を見る
パーセンテージクロスオーバーチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
998
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：
Vic2008
チャネル中央線の前回値からの価格の割合偏差に基づいたチャネル。チャネル幅は割合偏差によって管理されています。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月7日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/689
