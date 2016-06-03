コードベースセクション
発行者:
Nikolay Kositsin
実際の著者：

Vic2008

チャネル中央線の前回値からの価格の割合偏差に基づいたチャネル。チャネル幅は割合偏差によって管理されています。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年9月7日に公開されました。

パーセンテージクロスオーバーチャンネル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/689

