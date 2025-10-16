Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Yaşlı dürtü sistemi - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 47
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
Alexander Elder
Sistem iki göstergenin göstergelerine göre çalışır - MACD ve EMA. Bu iki göstergenin değerleri yükseldiğinde, mum yeşil olur, düştüklerinde - kırmızı, çok yönlü hareket durumunda mum mavi olur.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.06.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/685
İkili dalga, gösterge okumalarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer döndürür.IncIchimokuOnArray
CIchimokuOnArray sınıfı, Ichimoku göstergesini (Ichimoku Kinko Hyo) gösterge tamponlarından hesaplamak için tasarlanmıştır.
ana nokta MA eğrisinin yatay çizgiye dönüşmesi ve DPO eğrisinin kapanış fiyatından sıfır seviyesine veya MA eğrisine olan mesafeyi temsil etmesidirRisk reward box
Bu Gösterge, eski mumlarla birlikte Yüksek, Düşük fiyata göre tüm açılmış grafik tabanınızda otomatik olarak bir Risk / Ödül Kutusu oluşturur. Boyut ve fiyatı istediğiniz gibi sürükleyip değiştirmek için kolayca kullanabilirsiniz.