Gerçek Yazar:

Alexander Elder

Sistem iki göstergenin göstergelerine göre çalışır - MACD ve EMA. Bu iki göstergenin değerleri yükseldiğinde, mum yeşil olur, düştüklerinde - kırmızı, çok yönlü hareket durumunda mum mavi olur.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 17.06.2010 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 ElderImpulseSystem göstergesi

