请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
百分比交叉通道 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1788
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Vic2008
本通道基于价格百分比与通道中线前值的偏差。本通道的宽度由百分比偏差决定。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 07.09.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/689
XD-RangeSwitch
趋势指标。通过指标输入参数指定的蜡烛条数量集合计算趋势反转。Val_Bands
蜡烛条长度波动指标，用于跟踪市场上的间隙，并有类似于布林通道的设置。本指标可显示横盘及趋势起始。
四分位数
该指标显示样本的第一, 第二和第三的四分位数。BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。