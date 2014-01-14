代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

百分比交叉通道 - MetaTrader 5脚本

Vic2008 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1788
等级:
(15)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

实际作者:

Vic2008

本通道基于价格百分比与通道中线前值的偏差。本通道的宽度由百分比偏差决定。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 07.09.2010。

百分比交叉通道

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/689

XD-RangeSwitch XD-RangeSwitch

趋势指标。通过指标输入参数指定的蜡烛条数量集合计算趋势反转。

Val_Bands Val_Bands

蜡烛条长度波动指标，用于跟踪市场上的间隙，并有类似于布林通道的设置。本指标可显示横盘及趋势起始。

四分位数 四分位数

该指标显示样本的第一, 第二和第三的四分位数。

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signal 按图形对象序列方式显示来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 最后一根柱线的趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。