Gerçek yazar:

igorad2003.

Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyetini dikkate alarak olası eğilimi hesaplayan bir formülle çalışan bir arz ve talep göstergesidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.04.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.