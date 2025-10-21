Kod TabanıBölümler
Göstergeler

NonLagDot - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
34
Derecelendirme:
(27)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

igorad2003.

Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyetini dikkate alarak olası eğilimi hesaplayan bir formülle çalışan bir arz ve talep göstergesidir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.04.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 NonLagDot göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/694

