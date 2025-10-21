Fan sayfamıza katılın
NonLagDot - MetaTrader 5 için gösterge
Nikolay Kositsin
34
-
Gerçek yazar:
igorad2003.
Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyetini dikkate alarak olası eğilimi hesaplayan bir formülle çalışan bir arz ve talep göstergesidir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.04.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/694
