Indikatoren

Percentage Crossover Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Vic2008
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
910
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Wirklicher Autor:

Vic2008

Der Kanal basiert auf der prozentualen Abweichung vom vorherigen Wert der Mittellinie des Kanals. Die Kanalweite bestimmt sich durch die prozentuale Abweichung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.09.2010.

Percentage Crossover Channel

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/689

