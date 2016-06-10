Percentage Crossover Channel

Wirklicher Autor:

Vic2008

Der Kanal basiert auf der prozentualen Abweichung vom vorherigen Wert der Mittellinie des Kanals. Die Kanalweite bestimmt sich durch die prozentuale Abweichung.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.09.2010.