und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Percentage Crossover Channel - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 910
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Vic2008
Der Kanal basiert auf der prozentualen Abweichung vom vorherigen Wert der Mittellinie des Kanals. Die Kanalweite bestimmt sich durch die prozentuale Abweichung.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 07.09.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/689
Trend Indikator. Die Trendumkehr wird durch die Anzahl der Kerzen berechnet, bestimmbar in den Eingabeparameter.Val_Bands
Ein Indikator der Volatilität der Länge der Kerzen des Charts, der hilft Kurslücken zu verfolgen, mit Einstellungen ähnlich denen der Bollinger Bänder. Der Indikator kann Seitwärtsbewegungen kenntlich machen und die Anfänge von Trends.
Der Indikator zeigt das erste, zweite und dritte Quartil der Auswahl.BrainTrend_HTF_Signal
Das BrainTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars der Indikatoren BrainTrend1 und BrainTrend2 in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.