Импульсная система - индикатор для MetaTrader 4

Miky
Просмотров:
15207
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Система работает на основании показателей Двух индикаторов MACD и EMA.

Когда показатели этих двух индикаторов повышаются то Бар становиться зеленым, когда понижаються- Красным, в случае разнонаправленного движения бар становиться Голубым.

