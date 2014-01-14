代码库部分
老牌脉冲系统 - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2780
等级:
(42)
已发布:
已更新:
实际作者:

Alexander Elder

此系统给予两个指标 - MACDEMA。当两个指标均向上移动, 蜡烛条用绿色, 当它们一起向下移动, 颜色用红色。当移动方向杂乱时, 转为蓝色。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.06.2010。

ElderImpulseSystem

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/685

