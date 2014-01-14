实际作者:

Alexander Elder



此系统给予两个指标 - MACD 和 EMA。当两个指标均向上移动, 蜡烛条用绿色, 当它们一起向下移动, 颜色用红色。当移动方向杂乱时, 转为蓝色。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.06.2010。