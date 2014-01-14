请观看如何免费下载自动交易
老牌脉冲系统 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
- 2780
实际作者:
Alexander Elder
此系统给予两个指标 - MACD 和 EMA。当两个指标均向上移动, 蜡烛条用绿色, 当它们一起向下移动, 颜色用红色。当移动方向杂乱时, 转为蓝色。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 17.06.2010。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/685
三位一体脉冲
三位一体脉冲指标市场入口以及横盘周期。SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal 显示趋势方向，或以图形对象方式显示 SilverTrend_Signal 指标产生的合约执行信号，包括彩色趋势指示和合约方向。
Val_Bands
蜡烛条长度波动指标，用于跟踪市场上的间隙，并有类似于布林通道的设置。本指标可显示横盘及趋势起始。XD-RangeSwitch
趋势指标。通过指标输入参数指定的蜡烛条数量集合计算趋势反转。