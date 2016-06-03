無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elder Impulse System - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 3060
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Alexander Elder
このシステムはMACDとEMAの2つの指標に基づいています。ローソク足は、両指標が上向きに移動すると緑色、下向きに移動すると赤に着色されます。動きが多指向性の場合には青に変わります。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年6月17日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/685
Trinity-Impulse
Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。