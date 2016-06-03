SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

チャート上の線の数を変更し10の可能なバージョンから平滑化手法を選択できる100のXMA移動平均の扇。

市場でのギャップを追跡し、ボリンジャーチャンネルに似た設定を持つための有用なローソク足の長さでのボラティリティ指標。この指標はもみ合い相場とトレンドの始まりを示すことができます。