実際の著者：

Alexander Elder

このシステムはMACDEMAの2つの指標に基づいています。ローソク足は、両指標が上向きに移動すると緑色、下向きに移動すると赤に着色されます。動きが多指向性の場合には青に変わります。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2010年6月17日に公開されました。

ElderImpulseSystem

Trinity-Impulse Trinity-Impulse

Trinity-Impulse指標は市場参入のポイントともみ合い相場を示します。

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signalは、トレンドの方向またはSilverTrend指標によって生成された取引シグナルを着色したトレンド又は取引の方向の表示を持ったグラフィックオブジェクトとして示します。

XMA-XN XMA-XN

チャート上の線の数を変更し10の可能なバージョンから平滑化手法を選択できる100のXMA移動平均の扇。

Val_Bands Val_Bands

市場でのギャップを追跡し、ボリンジャーチャンネルに似た設定を持つための有用なローソク足の長さでのボラティリティ指標。この指標はもみ合い相場とトレンドの始まりを示すことができます。