Wirklicher Autor:

Alexander Elder



Das System arbeitet mit zwei Indikatoren - MACD und EMA. Wenn beide Indikatoren sich nach oben bewegen ist die Kerze grün, nach unten wird sie rot. Sind die beide Indikatoren uneinheitlich sind die Kerzen blau.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.06.2010.