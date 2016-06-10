und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Elder Impulse System - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Alexander Elder
Das System arbeitet mit zwei Indikatoren - MACD und EMA. Wenn beide Indikatoren sich nach oben bewegen ist die Kerze grün, nach unten wird sie rot. Sind die beide Indikatoren uneinheitlich sind die Kerzen blau.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 17.06.2010.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/685
Der Indikator Trinity-Impuls zeigt Eröffnungsgelegenheiten und Seitwärtsbewegungen.SilverTrend_HTF_Signal
SilverTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des SilverTrend_Signal Indikators als Grafikobjekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung.
Ein Fächer von einhundert XMA gleitenden Durchschnitten mit den Möglichkeiten die Zahl der Linien auf dem Chart zu ändern und eine aus zehn verschiedenen Glättungsmethoden auszuwählen.Val_Bands
Ein Indikator der Volatilität der Länge der Kerzen des Charts, der hilft Kurslücken zu verfolgen, mit Einstellungen ähnlich denen der Bollinger Bänder. Der Indikator kann Seitwärtsbewegungen kenntlich machen und die Anfänge von Trends.