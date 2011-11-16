Реальный автор:

Александр Элдер

Система работает на основании показателей двух индикаторов - MACD и EMA. Когда показатели этих двух индикаторов повышаются, то свеча становится зеленой, когда понижаются - красной, в случае разнонаправленного движения свеча становится синей.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.06.2010.