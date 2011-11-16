CodeBaseРазделы
Индикаторы

Импульсная система Элдера - индикатор для MetaTrader 5

Александр Элдер
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
17184
Рейтинг:
(42)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Александр Элдер

Система работает на основании показателей двух индикаторов - MACD и EMA. Когда показатели этих двух индикаторов повышаются, то свеча становится зеленой, когда понижаются - красной, в случае разнонаправленного движения свеча становится синей.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 17.06.2010.

Рис.1 Индикатор ElderImpulseSystem

