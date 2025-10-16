Gerçek Yazar:

LeMan

İkili bir dalga, gösterge okumalarının nasıl yorumlandığına bağlı olarak pozitif veya negatif bir değer verir: yükseliş veya düşüş. İkili dalgaların gerçek gücü, birden fazla ikili dalga bileşik ikili dalgalar halinde birleştirildiğinde ortaya çıkar.



Yedi ayrı ikili dalgayı tek bir bileşik ikili dalga halinde birleştirdim:

hareketli ortalamasına göre kapanış fiyatı (yukarıda - aşağıda); MACD eğimi; OsM'nin sıfır çizgisini geçmesi; CCI sıfır çizgisini geçiyor; Momentumun 100 seviyesini geçmesi; RSI'ın 50 seviyesini geçmesi; DMI+ ve DMI-'nin birbirlerine göre konumu (ADX).

Bileşik bir dalga oluşturduğunuzda, geçerliliklerini kontrol etmek için önce ayrı ayrı ikili dalgaları test etmek önemlidir. İyi bir bileşik ikili dalga, içindeki bireysel ikili dalgalar tarafından üretilenlerden daha üstün sonuçlar üretecektir. Yukarıdaki dalgalardan herhangi biri, sıfıra eşit bir ağırlık (Ağırlık parametresi) atanarak bileşik bir dalgadan ayrılabilir. Bu size tek tek dalgaların geçerliliğini kontrol etme fırsatı verir.

İkili bir dalganın yorumlanması oldukça açıktır: yüksek değerler yükseliş eğilimini, düşük değerler ise düşüş eğilimini gösterir. Bileşik bir ikili dalganın değerlerinin büyüklüğü, içinde bulunan bireysel ikili dalgaların sayısına bağlıdır. İkili dalga değerlerini, ilgili Ağırlık parametresine bir değer atayarak tahmin yeteneklerinin kalitesine göre "ağırlıklandırabilirsiniz". Örneğin, bileşik bir ikili dalganın bir bileşeni 5 değerine sahipken, bir diğeri 0,75 değerine sahip olabilir. Maksimum bileşik dalga ağırlığı, gösterge alanının sol üst köşesinde gösterge adından sonra parantez içinde görüntülenir.

bLength parametresini birden büyük olarak ayarlayarak ikili dalgayı yumuşatabilirsiniz.

Bu göstergenin prensibini kolayca anlayacağınızı ve ticaret sistemleriniz için yüksek kaliteli filtreler oluşturmak için kullanabileceğinizi düşünüyorum.

Bu göstergede, ortalama alma yöntemi on olası seçenek arasından seçim yapılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 21.08.2009 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri: