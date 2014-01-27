此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。

用法:

这个 Init() 方法及参数在 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod 是指标周期。如果值设为 0 (省缺), 指标将像客户端包含的遗言工作 - 它将计算图表上的所有柱线。设置任何其它柱线计算数量的正数值, 用于计算每根柱线的值 (均线原理)。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数; double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;

指标计算的收盘价数据缓存区; double aDataVolume[] 指标计算的交易量数据缓存区;

指标计算的交易量数据缓存区; double & aOBV[] 计算值的缓存区.

附加方法:

int BarsRequired() 返回指标计算所需的最小柱线数量;

返回指标计算所需的最小柱线数量; string Name() 返回指标名称字符串。

此 Test_OBVOnArray.mq5 文件是一个如何使用 COBVOnArray 类的演示。该 IncOBVOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

平衡交易量 技术指标 (OBV) 是一款动量技术指标, 是交易量相对于价格变化。该指标由 Joseph Granville 带来, 十分简单。如果当前柱线的收盘价高于前一根柱线, 则当前柱线的交易量被加到之前的 OBV。如果当前柱线的收盘价低于前一根柱线, 则当前柱线的交易量被从之前的 OBV 减去。