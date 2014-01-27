代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

IncOBVOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1403
等级:
(22)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incobvonarray.mqh (4.26 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_obvonarray.mq5 (2.54 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。

用法:

这个 Init() 方法及参数在 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod 是指标周期。如果值设为 0 (省缺), 指标将像客户端包含的遗言工作 - 它将计算图表上的所有柱线。设置任何其它柱线计算数量的正数值, 用于计算每根柱线的值 (均线原理)。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;
  • double aDataVolume[] 指标计算的交易量数据缓存区;
  • double & aOBV[] 计算值的缓存区.

附加方法:

  • int BarsRequired() 返回指标计算所需的最小柱线数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串。

此 Test_OBVOnArray.mq5 文件是一个如何使用 COBVOnArray 类的演示。该 IncOBVOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

平衡交易量 技术指标 (OBV) 是一款动量技术指标, 是交易量相对于价格变化。该指标由 Joseph Granville 带来, 十分简单。如果当前柱线的收盘价高于前一根柱线, 则当前柱线的交易量被加到之前的 OBV。如果当前柱线的收盘价低于前一根柱线, 则当前柱线的交易量被从之前的 OBV 减去。

一个使用 CObvOnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/672

IncCHVOnArray IncCHVOnArray

此 CCHOOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Chaikin 波动指标 (CHV)。

IncCHOOnArray IncCHOOnArray

CCHOOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 Chaikin 振荡器 (CHO) 值。Test_CHOOnArray 指标作为类的例子使用。

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。

sSyncScroll sSyncScroll

图表并发卷动的脚本。