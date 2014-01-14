La clase COBVOnArray está diseñada para calcular los valores de OBV (On Balance Volume) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() con un parámetro opcional:

int aPeriod periodo del indicador. Si el valor se establece en 0 (valor por defecto), el indicador trabajará como el incluido en el terminal cliente - se calculará para todas las barras del gráfico. Cualquier otro valor positivo establece el número de barras que se utilizan en los cálculos para cada barra (principio de la media móvil).

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataClose[] buffer con los precios Close del indicador;

buffer con los precios Close del indicador; double aDataVolume[] buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador;

buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador; double & aOBV[] buffer con los valores calculados.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador.

El archivo Test_OBVOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase COBVOnArray. El archivo IncOBVOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico On Balance Volume (OBV) es un indicador técnico de momento que relaciona el volumen con los cambios de precio. Este indicador, creado por Joseph Granville, es muy sencillo. Si el precio de cierre de la barra actual es mayor que el de la anterior, el volumen de la barra actual se añade athe volume of the current bar is added al valor anterior de OBV. Si el precio de cierre de la barra actual es menor que el de la anterior, el volumen actual se resta del valor anterior de OBV.