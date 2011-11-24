Класс COBVOnArray предназначен для расчета индикатора OBV (On Balance Volume, OBV) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с необязательным параметром:

int aPeriod - период индикатора. При значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении, для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;

double & aOBV[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_OBVOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса COBVOnArray. Файл IncOBVOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.