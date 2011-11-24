CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncOBVOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
2082
(22)
\MQL5\Include\IncOnArray\
incobvonarray.mqh (4.26 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_obvonarray.mq5 (2.54 KB) просмотр
Класс COBVOnArray предназначен для расчета индикатора OBV (On Balance Volume, OBV) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с необязательным параметром:

  • int aPeriod - период индикатора. При значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении, для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
  • double & aOBV[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_OBVOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса COBVOnArray. Файл IncOBVOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.

Пример использования класса CObvOnArray

