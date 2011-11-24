Ставь лайки и следи за новостями
IncOBVOnArray - библиотека для MetaTrader 5
2082
Класс COBVOnArray предназначен для расчета индикатора OBV (On Balance Volume, OBV) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с необязательным параметром:
- int aPeriod - период индикатора. При значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении, для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
- double & aOBV[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_OBVOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса COBVOnArray. Файл IncOBVOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем, прост. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.
