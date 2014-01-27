请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
IncFramaOnArray - MetaTrader 5程序库
- 1396
-
此 CFramaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分型自适应均线 (FRAMA)。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod 是指标周期。
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
- double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;
- double aPrama[] 指标计算值的缓存区.
- int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串。
此 Test_FramaOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFramaOnArray 类的演示。该 IncFramaOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。
分型自适应均线 技术指标 (FRAMA) 由 John Ehlers 开发。此指标的构建基于算法 EMA, 平滑因子的计算基于当前价格序列的。FRAMA 的优点在于可以跟随强趋势走势并在价格走势盘整时充分放缓。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/660
IncFractalsOnArray
此 CFractalsOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分形。IncTemaOnArray
此 CTemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 TEMA (三重指数均线)。
IncMFIOnArray
CMFIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 MFI (资金流指数) 的值。使用类的实例介绍。IncSAROnArray
CSAROnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 SAR (抛物线 SAR) 值。使用 CSAROnArray 类的实例介绍。