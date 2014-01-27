代码库部分
IncFramaOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
\MQL5\Include\IncOnArray\
incframaonarray.mqh (3.13 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_framaonarray.mq5 (2.7 KB) 预览
此 CFramaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分型自适应均线 (FRAMA)。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

  • int aPeriod 是指标周期。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;
  • double aPrama[] 指标计算值的缓存区.
附加方法:
  • int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串。

此 Test_FramaOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFramaOnArray 类的演示。该 IncFramaOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

分型自适应均线 技术指标 (FRAMA) 由 John Ehlers 开发。此指标的构建基于算法 EMA, 平滑因子的计算基于当前价格序列的。FRAMA 的优点在于可以跟随强趋势走势并在价格走势盘整时充分放缓。

一个使用 CFramaOnArray 类的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/660

