此 CFramaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分型自适应均线 (FRAMA)。

用法:

该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

int aPeriod 是指标周期。

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;

double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;

double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;

double aDataClose[] 指标计算的收盘价数据缓存区;

double aPrama[] 指标计算值的缓存区.

int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;

string Name() 返回指标名称字符串。

附加方法:

此 Test_FramaOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CFramaOnArray 类的演示。该 IncFramaOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

分型自适应均线 技术指标 (FRAMA) 由 John Ehlers 开发。此指标的构建基于算法 EMA, 平滑因子的计算基于当前价格序列的。FRAMA 的优点在于可以跟随强趋势走势并在价格走势盘整时充分放缓。