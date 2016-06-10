und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Die CFramaOnArray Klasse berechnet die Werte des Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) im Indikator-Puffer. .
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:
- int aPeriod Periodenlänge des Indikators;
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
- double aDataClose[] Puffer mit den Schlusskursen für die Berechnung des Indikators;
- double aPrama[] Puffer mit den Werten des Indikators.
- int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_FramaOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CFramaOnArray anwendet. Die Datei IncFramaOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Der technische Indikator Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator verwendet den Algorithmus des exponentiellen gleitenden Durchschnitts, wobei sich der Glättungsfaktor dynamisch an die Marktsituation anpasst. Der Vorteil des FRAMA ist seine Fähigkeit, starken Trends aber auch Seitwärtsbewegungen zu folgen.
