La clase CFramaOnArray está diseñada para calcular los valores de Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aPeriod periodo del indicador.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;

double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;

double aDataClose[] buffer con los precios Close del indicador;

double aPrama[] buffer con los valores calculados del indicador.

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Métodos adicionales:

The Test_FramaOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CFramaOnArray. El archivo IncFramaOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) fue desarrolado por John Ehlers. Este indicador se construye a partir del algoritmo de la Media Móvil Exponencial, en la cual el factor de suavizado se calcula a partir de la magnitud del fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir los movimientos de tendencia fuerte y disminuir considerablemente en los momentos de consolidación del precio.