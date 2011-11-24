Класс CFramaOnArray предназначен для расчета значений индикатора FraMA (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметром:

int aPeriod - период индикатора.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;

- буфер с данными Close для расчета индикатора; double aPrama[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Дополнительные методы:

Файл Test_FramaOnArray.mq5 - это индикатор с примером использования класса CFramaOnArray. Файл IncFramaOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический индикатор Фрактальная Адаптивная Скользящая Средняя (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) был разработан Джоном Эйлерсом (John Ehlers). Данный индикатор строится на основании алгоритма экспоненциальной скользящей средней, в которой фактор сглаживания вычисляется на основании текущей фрактальной размерности ценового ряда. Достоинством индикатора FRAMA является способность следовать за сильными трендовыми движениями и очень сильно замедляться в моменты ценовых консолидаций.