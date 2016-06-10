und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
IncForceOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 952
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Die CForceOnArray Klasse berechnet die Werte des Force-Index im Indikator-Puffer.
Verwendung:
Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:
- int aPeriod Periodenlänge des Indikators;
- ENUM_MA_METHOD aMethod ist das Glättungsverfahren.
Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:
- const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
- const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
- double aDataPrice[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
- double aDataVolume[] Puffer mit den Daten des Volumens für die Berechnung des Indikators;
- double aForce[] ist der Puffer mit den berechneten Werten des Force-Index.
- int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
- string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;
Test_ForceOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CForceOnArray anwendet. Die Datei IncForceOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).
Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.
Force Index ist ein technischer Indikator, der von Alexander Elder entwickelt wurde. Dieser Indikator misst die "Bulls Power" bei jedem Preisanstieg, und die "Bears Power" beim Fallen der Preise. Er verbindet die grundlegenden Elemente des Marktes: Preistrends, Preisrückgänge und die Volumina der Transaktionen. Dieser Indikator kann verwendet werden wie er ist, aber es ist besser den gleitenden Durchschnitt seiner Werte zu verwenden. Ein kurzer gleitender Durchschnitt (der Autor schlägt 2 Perioden vor) hilft die besten Gelegenheiten für die Positionseröffnung zu finden. Ein längerer gleitender Durchschnitt (13 Perioden) des Indikators zeigt die Trends und deren Veränderungen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/651
Die CMomentumOnArray Klasse berechnet die Werte des Momentum Indikators im Indikator-Puffer. Der Test_MomentumOnArray Indikator ist ein Beispiel für die Verwendung dieser Klasse.IncCCIOnArray
Die Klasse CCCIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den Commodity Channel Index (CCI). Ein Beispiel für die Nutzung der Klasse ist beigefügt.
Die Klasse CRSIOnArray berechnet im Indikator-Puffer den RSI (Relative Strength Index, RSI). Das Beispiel der Verwendung der Klasse ist beigefügt.IncDeMarkerOnArray
Die CDeMarkerOnArray Klasse berechnet die Werte des DeMarker Indikators im Indikator-Puffer.