Die CForceOnArray Klasse berechnet die Werte des Force-Index im Indikator-Puffer.



Verwendung:



Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

int aPeriod Periodenlänge des Indikators;

Periodenlänge des Indikators; ENUM_MA_METHOD aMethod ist das Glättungsverfahren.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();

die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate(); const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();

die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate(); double aDataPrice[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators; double aDataVolume[] Puffer mit den Daten des Volumens für die Berechnung des Indikators;

Puffer mit den Daten des Volumens für die Berechnung des Indikators; double aForce[] ist der Puffer mit den berechneten Werten des Force-Index.

int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;

liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung; string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Zusätzliche Methoden:

Test_ForceOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CForceOnArray anwendet. Die Datei IncForceOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.

Force Index ist ein technischer Indikator, der von Alexander Elder entwickelt wurde. Dieser Indikator misst die "Bulls Power" bei jedem Preisanstieg, und die "Bears Power" beim Fallen der Preise. Er verbindet die grundlegenden Elemente des Marktes: Preistrends, Preisrückgänge und die Volumina der Transaktionen. Dieser Indikator kann verwendet werden wie er ist, aber es ist besser den gleitenden Durchschnitt seiner Werte zu verwenden. Ein kurzer gleitender Durchschnitt (der Autor schlägt 2 Perioden vor) hilft die besten Gelegenheiten für die Positionseröffnung zu finden. Ein längerer gleitender Durchschnitt (13 Perioden) des Indikators zeigt die Trends und deren Veränderungen.



