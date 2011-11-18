Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IncForceOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1981
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Класс CForceOnArray предназначен для расчета значений индикатора Force Index по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aPeriod - период индикатора;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataPrice[] - буфер с ценовыми данными для расчета индикатора;
- double aDataVolume[] - буфер с данными объемов для расчета индикатора;
- double aForce[] - буфер с рассчитанным значением Force.
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_ForceOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CForceOnArray. Файл IncForceOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.
Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.
Индикатор SilverTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора SilverTrend_Signal в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.BykovTrend_HTF_Signal
Индикатор BykovTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BykovTrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.
Класс CVHFOnArray предназначен для расчета значений индикатора вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) по индикаторным буферам.BrainTrend_HTF_Signal
Индикатор BrainTrend_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2 в виде последовательности графических объектов.