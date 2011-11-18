Индикатор SilverTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора SilverTrend_Signal в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

Индикатор BykovTrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора BykovTrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.