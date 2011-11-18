CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncForceOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
1981
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.28 KB) просмотр
incforceonarray.mqh (2.52 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_forceonarray.mq5 (2.83 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Класс CForceOnArray предназначен для расчета значений индикатора Force Index по индикаторным буферам.

Класс CForceOnArray предназначен для расчета значений индикатора Force Index по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataPrice[] - буфер с ценовыми данными для расчета индикатора;
  • double aDataVolume[] - буфер с данными объемов для расчета индикатора;
  • double aForce[] - буфер с рассчитанным значением Force.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_ForceOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CForceOnArray. Файл IncForceOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Индекс Силы (Force Index, FRC) был разработан Александром Элдером и измеряет силу быков при каждом подъеме и силу медведей при каждом спаде. Он связывает основные элементы рыночной информации: направление цены, ее перепады и объем сделок. Данный индекс можно использовать в чистом виде, однако, лучше его сгладить с помощью скользящей средней. Сглаживание с помощью короткой скользящей средней (автор предлагает использовать 2 периода) помогает найти благоприятные моменты для открытия и закрытия позиций. Если же сглаживание производится с помощью длинной скользящей средней (например, 13-периодной), то индекс выявляет перемены тенденций.


Пример использования класса CForceOnArray


